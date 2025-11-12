“La dueña lo reconoció”: capturan a sujeto que robó $us 7.000 y Bs 6.000 a una comerciante en Oruro

El fiscal de materia Robert Adrián informó este martes que la propietaria del negocio, dedicada a la venta de prendas de vestir, que fue víctima de robo, identificó al presunto autor del robo ocurrido el 7 de marzo, cerca de su domicilio.

“Se tomó conocimiento de una persona que inicialmente fue arrestada y posteriormente la víctima, que se dedica a la venta de ropas, pudo reconocer al presunto autor del hurto, ya que había sufrido un robo agravado el 7 de marzo cerca de su domicilio”, detalló Adrián.

Según las investigaciones, la mujer había llegado a su vivienda y, mientras trasladaba su mercadería de su vehículo a la casa, el delincuente aprovechó un descuido para sustraer el dinero.

Tras pedir ayuda a sus vecinos y revisar las cámaras de seguridad, lograron identificar al responsable. Durante el interrogatorio, el sujeto entró en contradicciones y posteriormente admitió el robo, asegurando que actuó junto a una cómplice.

El caso se encuentra en proceso de investigación y fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que definirá en las próximas horas la situación jurídica del acusado.

