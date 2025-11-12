Exlegisladora Ortega revela que diputados decidieron llevarse tablets y celulares en sesión reservada

La exdiputada María Elena Ortega, recordada por solicitar públicamente quedarse con los celulares y tablets asignados durante su gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, volvió a generar polémica al revelar que los diputados de la anterior legislatura habrían tomado la misma decisión de forma interna y sin presencia de la prensa.

A través de sus redes sociales, Ortega aseguró que, en la última sesión reservada de la Cámara de Diputados, los parlamentarios acordaron llevarse los dispositivos oficiales.

“Es lo que corresponde, pero yo le voy a decir lo que ha pasado: se ha convocado a una sesión reservada donde no estaba la prensa, donde no había nadie, y ahí toditos han pedido lo mismo que yo hice, pero de forma pública”, afirmó Ortega.

La declaración reavivó la controversia y generó duras reacciones de legisladores actuales, quienes denunciaron el hecho como irregular.

La diputada del PDC, Marlene Miranda, cuestionó la presunta decisión y anunció acciones de fiscalización.

“Nosotros vamos a plantear que se haga una auditoría a esta gente, porque se llevaron cosas que no son de ellos, eso le pertenece al Estado; son unos sinvergüenzas”, afirmó Miranda.

En la misma línea, la diputada también del PDC, Patricia Patiño, calificó la situación como un acto delictivo.

“Es un delito, es un robo, es una barbaridad que se opere de esa manera”, señaló Patiño.

Por su parte, la senadora de Alianza Libre, Elena Pachacute, quien fue diputada en la anterior gestión, indicó que la devolución de los dispositivos es un trámite individual.

“Cada uno de nosotros está haciendo el procedimiento respectivo”, sostuvo Pachacute.

Las declaraciones mantienen el debate abierto sobre el destino de los bienes estatales asignados a legisladores y la necesidad de transparentar el proceso de entrega y devolución al cambiar de gestión.

