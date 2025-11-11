Paz usa por primera vez el avión presidencial: "Lo usaremos para mejorar la economía, no para pasear, como otros"

El presidente Rodrigo Paz se dirigió a la población a través de sus redes sociales tras participar este lunes en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Bolivia como Capitán General y recibir el bastón de mando del Ejército Boliviano, en un acto realizado en Sucre.

Como Capitán General de las FFAA, el mandatario pidió lealtad a la institución castrense y resaltó la importancia de trabajar con aliados internacionales para impulsar la economía nacional.

“Fue un día largo. Empezamos con nuestras Fuerzas Armadas, después con sectores de distintas partes del país, ahora, con el ministro de exteriores del Japón, después con el ministro de exteriores de Alemania, después de 15 o 18 años que no nos visitaban ese nivel de representantes. Ahora me voy para La Paz, a reunirnos con el Banco Mundial y poder gestionar recursos para poder reactivar nuestra economía, así que agradecido por todo el esfuerzo y por todo el equipo de apoyo”, manifestó Paz.

El presidente también se refirió al uso del avión presidencial, subrayando que no se trata de un lujo, sino de una herramienta para impulsar el desarrollo del país.

“Primera vez que volamos en el avión presidencial. Hay que darle uso para que sirva, para que la economía de la gente funcione, no para pasear como otros. Así que le vamos a dar todo el uso posible para que llegue platita, recursos, reactivar la economía y darle certidumbre al país de que estamos yendo por el camino correcto”, puntualizó Paz.

