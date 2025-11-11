Paz sostiene reunión estratégica con el Banco Mundial para impulsar la agenda de desarrollo del país

El presidente Rodrigo Paz encabezó una reunión con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, con el objetivo de consolidar alianzas que permitan impulsar proyectos de infraestructura, innovación productiva y fortalecimiento institucional.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, también participó del encuentro. Durante la reunión, Paz destacó la importancia de trabajar con socios internacionales para acelerar el desarrollo sostenible del país.

“Sostuvimos una reunión estratégica con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, junto al ministro de Economía Gabriel Espinoza. Este acercamiento permitirá articular cooperación técnica y financiera para nuestro plan de gobierno, priorizando infraestructura, innovación productiva y fortalecimiento institucional. Avanzamos en una agenda de desarrollo sostenible con socios estratégicos para transformar el país”, señaló el mandatario.

El Gobierno prevé que este acercamiento con el Banco Mundial permita avanzar en programas orientados a mejorar la competitividad, modernizar servicios públicos y promover inversiones en sectores clave para el crecimiento económico.

