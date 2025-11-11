Un grupo de vecinos de la calle Junín, en el centro de Santa Cruz de la Sierra, capturó este lunes a un hombre que presuntamente estaba causando destrozos en la zona.

Testigos informaron que el individuo rompía los vidrios de varios vehículos estacionados, generando temor entre los vecinos y transeúntes.

Víctor, guardia de seguridad del lugar, señaló que los vecinos reaccionaron rápidamente al ver los daños y lograron retener al sujeto hasta la llegada de la Policía.

“Se agarró a una persona que estaba rompiendo los vidrios. Hasta donde se entendió, quebró el vidrio de un auto que estaba estacionado. Se lo capturó y se lo entregó a la Policía para que haga el seguimiento correspondiente”, manifestó el guardia de seguridad.

Añadió que es la primera vez que se ve al sujeto por la zona y que, afortunadamente, solo se registraron daños materiales y no personales.

El aprehendido fue entregado a efectivos policiales y trasladado a la comisaría del Parque Arenal, donde será puesto a disposición de las autoridades para determinar su responsabilidad.

