Incendio de magnitud consumió un depósito y dos vehículos en una vivienda del barrio Aeronáutico, Santa Cruz

Según el informe del personal de Bomberos, los dos vehículos quedaron completamente calcinados. Afortunadamente, no se registraron daños personales.

Jhovana Cahuasa

10/11/2025 10:47

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un incendio de consideración se registró la noche del domingo en una vivienda del barrio Aeronáutico, en el tercer anillo interno de Santa Cruz, donde las llamas consumieron un depósito y dos vehículos que se encontraban en el inmueble. La familia fue evacuada a tiempo y no se reportaron personas heridas.

Vecinos de la zona se alarmaron al ver el fuego expandirse rápidamente por la parte posterior de la vivienda, por lo que llamaron de inmediato a los bomberos para evitar que las llamas se propagaran a inmuebles cercanos.

Efectivos de Bomberos de la Policía llegaron al lugar y trabajaron durante varios minutos para controlar el incendio, que se originó en un depósito donde había herramientas y bidones de gasolina, elementos que contribuyeron a la rápida expansión de las llamas.

Según explicó el teniente Espinosa, de Bomberos de la Policía Boliviana, el incendio alcanzó los dos vehículos que se encontraban dentro del inmueble, los cuales quedaron completamente calcinados.

“Hicimos el control total del incendio en el domicilio. Por la información que tenemos, se habría originado en un depósito de herramientas y gasolina que tenía este inmueble. Lamentablemente, los dos vehículos sufrieron daños de consideración; uno de ellos quedó completamente calcinado”, indicó Espinosa.

El fuego fue controlado en su totalidad y se inició una investigación para determinar las causas del siniestro.

 

