El director Departamental de Tránsito de la Policía Boliviana, coronel Yerco Rejas, brindó este lunes detalles del caso, que se produjo este domingo en medio de la realización del primer convite del Carnaval de Oruro.

“El vehículo era conducido por un menor de 15 años, quien no portaba licencia de conducir. A la prueba de alcotest dio positivo con 1,89 grados de alcohol en la sangre”, informó.

La autoridad explicó que, como consecuencia del hecho, una mujer de 55 años perdió la vida y siete personas resultaron heridas.

Durante la entrevista con los padres del adolescente, estos señalaron que su hijo “genera sus propios ingresos” y que habría comprado el vehículo el mismo en la localidad de Patacamaya.

El caso llamó la atención de las autoridades por las circunstancias en las que ocurrió, el hecho y siendo que un menor figura como propietario de un vehículo, por lo que el caso está bajo investigación.

