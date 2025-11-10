TEMAS DE HOY:
accidente vehicular incendio en Santa Cruz juez Villa Tunari

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Menor de 15 años que ocasionó la muerte de una mujer y dejó siete heridos, tenía aliento alcohólico

El trágico hecho ocurrió durante el primer convite del Carnaval de Oruro, cuando un vehículo cayó sobre unas gradas, dejando como saldo una mujer fallecida y siete personas heridas.

Jhovana Cahuasa

10/11/2025 11:29

Foto: Red Uno
Oruro

Escuchar esta nota

El director Departamental de Tránsito de la Policía Boliviana, coronel Yerco Rejas, brindó este lunes detalles del caso, que se produjo este domingo en medio de la realización del primer convite del Carnaval de Oruro.

“El vehículo era conducido por un menor de 15 años, quien no portaba licencia de conducir. A la prueba de alcotest dio positivo con 1,89 grados de alcohol en la sangre”, informó.

La autoridad explicó que, como consecuencia del hecho, una mujer de 55 años perdió la vida y siete personas resultaron heridas.

Durante la entrevista con los padres del adolescente, estos señalaron que su hijo “genera sus propios ingresos” y que habría comprado el vehículo el mismo en la localidad de Patacamaya.

El caso llamó la atención de las autoridades por las circunstancias en las que ocurrió, el hecho y siendo que un menor figura como propietario de un vehículo, por lo que el caso está bajo investigación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD