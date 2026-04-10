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¡Un gran susto! Así fue rescatada una niña tras quedar atrapada en una viga de concreto en Brasil

El hecho generó alarma en los padres y los presentes; la menor fue auxiliada tras varios minutos de tensión.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

10/04/2026 12:06

Foto: Captura de pantalla. RRSS:
Brasil

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Momentos de angustia se vivieron en una unidad educativa de Brasil, donde una niña de 4 años quedó con la cabeza atrapada en una viga de concreto dentro de las instalaciones escolares.

El hecho generó desesperación entre maestros y personal administrativo, quienes intentaron auxiliarla mientras solicitaban apoyo de equipos de emergencia.

Tras varios intentos, y con la intervención de personal de rescate, se logró liberar a la menor, quien posteriormente fue evaluada para descartar lesiones de gravedad.

Afortunadamente, la niña logró ser auxiliada por personal de Bomberos, quienes, al evidenciar la escena, intentaron mantener en calma a la pequeña, al pasar un "buen susto".

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