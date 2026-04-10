“Corruptos de alta escala en cárceles”: Paz destaca trabajo policial y lucha contra la corrupción

El presidente Rodrigo Paz participó en la clausura del "Curso de Seguridad y Protección a Personas", donde destacó el rol de la Policía Nacional en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la protección de autoridades, además de felicitar a los 32 efectivos graduados.

“Quiero decir que a los 32 graduados, hombres y mujeres de la patria, gracias por su esfuerzo”, expresó el mandatario durante el acto.

En su intervención, el jefe de Estado remarcó que la Policía ha asumido un papel activo en la lucha contra hechos de corrupción de alto nivel.

“Nuestra Policía Nacional junto al Gobierno ha hecho acciones extraordinarias (…) hoy día hay varios presuntos corruptos de alta escala en las cárceles”, afirmó.

Asimismo, destacó operativos de alto impacto, como la captura de un importante narcotraficante en coordinación internacional.

“La Policía ha demostrado un trabajo extraordinario (…) en cooperación con los Estados Unidos se ha tomado una acción clara para que el crimen sepa que entre naciones amigas se trabaja para luchar contra los ilícitos”, señaló.

El mandatario también valoró el proceso de formación de los nuevos efectivos, resaltando la cooperación internacional, especialmente de Colombia y Estados Unidos, en la capacitación especializada.

Paz hizo énfasis en la necesidad de fortalecer valores institucionales y combatir prácticas ilegales en la sociedad.

En un tono personal, el presidente agradeció a su equipo de seguridad por el resguardo brindado tanto a él como a su familia, y recordó situaciones de riesgo durante su carrera política.

“Me siento más tranquilo (…) nos estamos protegiendo entre bolivianos para sacar la patria adelante”, indicó.

El acto se desarrolló en medio de un contexto de desafíos en seguridad y conflictos sociales, donde el mandatario reiteró su compromiso de “cambiar el destino de la patria” mediante el fortalecimiento institucional y la seguridad ciudadana.

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