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“Tenemos uno identificado plenamente”: intensifican operativos contra red de pornografía infantil en Cabezas

El operativo forma parte de una intervención simultánea a nivel nacional, que se desarrolla en los nueve departamentos del país, con el objetivo de desarticular redes dedicadas a la producción, almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.

Charles Muñoz Flores

10/04/2026 11:46

Felcc y Fiscalía ejecutan allanamientos en Río Seco por caso de pornografía infantil. FOTO: RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con el Ministerio Público, ejecuta una serie de allanamientos en la comunidad de Río Seco, en el municipio de Cabezas, como parte de una investigación por presunta pornografía infantil y trata de personas.

El operativo forma parte de una intervención simultánea a nivel nacional, que se desarrolla en los nueve departamentos del país, con el objetivo de desarticular redes dedicadas a la producción, almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.

El fiscal asignado al caso, Daniel Lobo, confirmó que las acciones responden a un plan coordinado desde la Fiscalía General del Estado. “Es un operativo gestionado por nuestro fiscal general, con la participación de fiscales departamentales. Se está ejecutando tanto en capitales como en provincias”, explicó.

Según la autoridad, las investigaciones se sustentan en información obtenida mediante el seguimiento de cruces de llamadas, análisis de fotografías y otros elementos que evidenciarían la circulación de material ilegal. “Estamos hablando de contenido de abuso sexual infantil. Se han solicitado las órdenes de allanamiento correspondientes para ejecutar las intervenciones y proceder conforme a ley”, señaló.

Lobo también reveló que ya existe al menos una persona plenamente identificada en el caso.

“Tenemos uno identificado plenamente y estamos en su búsqueda. Se han emitido diversas órdenes de allanamiento para lograr su aprehensión y ponerlo ante la autoridad judicial”, indicó en una entrevista con el programa El Mañanero.

Las autoridades no descartan que se trate de una organización estructurada. “Existe preocupación porque se estaría utilizando a menores para generar ganancias económicas. Podrían ser redes bien organizadas”, advirtió el fiscal.

Los operativos continuarán en la zona sur de la capital cruceña y en comunidades del municipio de Cabezas, donde se presume que aún podría existir circulación de este material ilícito.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones se encuentran en una etapa inicial y que no se descartan nuevas aprehensiones en el marco del proceso.

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