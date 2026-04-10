[VIDEO] Mujer da a luz en plena plaza de San Ignacio, frente a la iglesia San Francisco de Asís

Un hecho inusual y conmovedor se registró la mañana de este viernes en la plaza San Francisco de Asís, donde una mujer dio a luz a un niño en plena vía pública, ante la sorpresa de vecinos y transeúntes.

El parto ocurrió alrededor de las 7:00, según relató el comunicador Martín Miguel Ballivián, quien difundió el momento a través de un video compartido por Radio Raíces Bolivia. En las imágenes se observa a la madre siendo asistida por una auxiliar que se encontraba en el lugar.

“Sí, no, auxiliar de Candelaria”, respondió la mujer cuando fue consultada sobre su labor. Poco después confirmó que el bebé ya había nacido en la plaza: “Sí, sí, ya estaba nacido”.

El hecho ocurrió justo frente a la iglesia de San Francisco, un detalle que no pasó desapercibido para quienes presenciaron la escena. Entre comentarios de asombro y emoción, varios vecinos comenzaron a atribuir un significado especial al nacimiento.

“San Francisco yo creo, Francisco”, dijo la auxiliar al ser consultada sobre el posible nombre del recién nacido.

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