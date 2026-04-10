La ciudad de El Alto acoge la primera versión de la feria “Bolivia Produce”, una iniciativa que busca conectar de manera directa a los productores con los consumidores, ofreciendo alimentos de la canasta familiar a precios accesibles.

El evento se instala en la Terminal Metropolitana y reúne a productores de diferentes regiones del país, quienes ya comenzaron a descargar y organizar sus productos para la venta.

“Una feria que busca acercar al productor con el consumidor. Vamos a ver aquí todos los productos de la canasta familiar para que la población pueda venir y llevar lo que necesita”, explicó el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano.

Entre los productos disponibles se encuentran huevos, hortalizas, frutas, carne de pollo y res, además de otros alimentos esenciales. La feria se desarrolla durante dos jornadas, viernes y sábado, en horario de 08:00 a 17:00.

Las autoridades destacaron que los precios serán “convenientes y accesibles”, beneficiando tanto a los compradores como a los productores, al eliminar intermediarios.

“Se quita el tema de la intermediación que muchas veces encarece y le quita al productor la posibilidad de vender directamente”, señaló otra autoridad del área agropecuaria.

La feria tiene alcance nacional, con la participación de productores provenientes de departamentos como Cochabamba y Santa Cruz, además de regiones como San Buenaventura.

Durante el recorrido, algunos comerciantes ya dieron a conocer sus precios.

“El quintal de arroz está en Bs 255 y la arroba en Bs 37”, indicó uno de los vendedores.

La iniciativa forma parte de una estrategia gubernamental para fortalecer la soberanía alimentaria y promover espacios de comercialización directa en distintos municipios del país.

Según las autoridades, esta será la primera de varias ferias que se replicarán en otras regiones en los próximos meses, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y precios adecuados para la población.

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