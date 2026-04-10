Cuenta regresiva en Cochabamba: nueva terminal de buses alcanza 97% de avance

La construcción de la nueva terminal interdepartamental de buses de Cochabamba, ubicada en la zona de Albarrancho, al sur de la ciudad, registra un 97% de avance físico y encara sus trabajos finales con miras a su pronta entrega.

El presidente del Directorio de Terrapuerto Bolivia S.A., Jaime Veizaga, informó que la obra civil está prácticamente concluida y que la inauguración dependerá de la finalización de los accesos viales a cargo de la Alcaldía.

“Nosotros terminamos las obras e inauguramos una vez que el Municipio concluya las vías y un puente fundamental para el ingreso”, señaló.

Explicó que actualmente los trabajos se concentran en detalles finales como la habilitación de cabinas, pruebas tecnológicas, incluyendo sistemas de lectura de placas, obras de acabado y procesos de arborización para mejorar el entorno.

Datos técnicos

La infraestructura se emplaza en un área de 20.000 metros cuadrados y contará con 52 andenes, más de 120 boleterías, áreas comerciales, restaurantes, bodegas de encomiendas, además de espacios para servicios policiales, migración y aduana. También se prevén parqueos públicos y privados para mayor comodidad de los usuarios.

El proyecto incorpora tecnología moderna y un sistema automatizado que apunta a convertir la terminal en un modelo a nivel nacional. Asimismo, se articula con el sistema de transporte del Tren Metropolitano y su conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, fortaleciendo la integración del transporte en la región.

Aunque la empresa constructora cumple con el cronograma y prevé concluir las obras en el corto plazo, aún quedan pendientes los accesos viales y un puente clave que debe ejecutar la Alcaldía para garantizar el funcionamiento pleno de la terminal.

El moderno terrapuerto no solo busca mejorar el servicio al pasajero, sino también dinamizar la economía de la zona sur, con la generación de empleo y la proyección de nuevos espacios comerciales y de servicios.

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