Un operativo policial en el sector de Lipichi, municipio de Sorata, fue suspendido tras una violenta emboscada contra un contingente de 350 efectivos que intentaba restituir un derecho minero por orden de una autoridad jurisdiccional administrativa.

Según el informe del comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Dacar Tirado, los uniformados fueron sorprendidos mientras avanzaban en caravana hacia la zona.

“Primeramente se escucharon detonaciones de dinamita y posteriormente empezaron los disparos de arma de fuego”, relató.

La intervención, que estaba a cargo de la instancia conocida como CAM, no pudo concretarse debido a la magnitud del ataque, que incluyó disparos desde distintos puntos estratégicos.

Ante la agresión, y tras registrarse daños a vehículos policiales, se ordenó el repliegue del contingente para resguardar la integridad del personal.

“No contábamos con todo el personal con armamento letal, porque la misión de la Policía es preservar la vida”, explicó la autoridad.

Durante el operativo, los efectivos emplearon agentes químicos como parte del uso progresivo de la fuerza; sin embargo, la situación escaló cuando los grupos irregulares respondieron con armamento letal.

Un suboficial resultó herido por un impacto de bala mientras se replegaba junto a sus compañeros.

“El proyectil ingresó por el talón y salió por la planta del pie”, detalló el jefe policial.

El uniformado recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un centro médico, donde fue estabilizado y dado de alta.

Tras el hecho, la Policía formalizó una denuncia por tentativa de homicidio ante el Ministerio Público, que ya inició las investigaciones correspondientes.

La autoridad policial también advirtió que, aunque se tenía conocimiento de actividades mineras ilegales en la zona, no se anticipaba una reacción armada de tal magnitud.

“No pensábamos que iba a ser de esta dimensión, nos flanquearon desde distintos sectores”, sostuvo.

El caso pone nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan las fuerzas del orden en operativos contra actividades ilegales y la creciente violencia en zonas mineras.

Las autoridades no descartan la realización de un nuevo operativo, previa evaluación y coordinación con instancias superiores, para restablecer el orden en el sector.

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