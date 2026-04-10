Policía interviene inmueble en La Guardia tras denuncia de trata de personas

Un amplio operativo policial se ejecuta desde tempranas horas de este viernes en el municipio de La Guardia, en la zona de Mapaiso, donde efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), junto a fiscales del Ministerio Público, intervienen un inmueble en el marco de una investigación por trata y tráfico de personas.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, el operativo se inició aproximadamente a las 06:00 de la mañana y forma parte de una serie de intervenciones simultáneas en diferentes puntos de la ciudad, tras denuncias vecinales que alertaron sobre la posible presencia de víctimas de este delito.

En el domicilio intervenido, los efectivos policiales procedieron inicialmente a tocar la reja del inmueble, sin obtener respuesta inmediata, lo que derivó en el ingreso forzado de los uniformados. Posteriormente, se observó la salida de al menos una persona desde el interior de una de las habitaciones, mientras la policía procedía a la verificación de cada ambiente del inmueble.

Según el reporte, alrededor de cinco efectivos especializados en trata y tráfico ingresaron al domicilio para realizar la inspección correspondiente, mientras se espera la recopilación de información oficial por parte del Ministerio Público, que en las próximas horas brindará un informe detallado sobre los resultados del operativo.

Las autoridades mantienen hermetismo sobre el número de personas involucradas o posibles víctimas, mientras el caso continúa en desarrollo. Se prevé que en el transcurso del día se amplíe la información oficial conforme avancen las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play