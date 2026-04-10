Tragedia en Plan 4000: dos hermanos pierden la vida en una cisterna

La noche de este jueves, un hecho trágico conmocionó a vecinos de la zona del Plan 4000, donde fueron hallados sin vida dos hombres en el interior de una cisterna. Según el informe preliminar del Ministerio Público, las víctimas serían dos hermanos que habrían ingresado al tanque para descansar.

La fiscal Rosemary Barrientos confirmó que se realizó el levantamiento legal de los cuerpos, ambos de sexo masculino.

“Se ha procedido al levantamiento de dos cadáveres que se encontraban al interior de una cisterna. Uno de ellos es mayor de edad, de aproximadamente 35 años, quien sería el conductor del vehículo, y el otro su hermano menor, de 22 años”, señaló.

De acuerdo con la autoridad, ninguno de los cuerpos presentaba signos externos de violencia, por lo que la causa de muerte aún no ha sido determinada.

“Externamente no se evidencian signos de agresión, sin embargo, será la autopsia de ley la que establezca las causas del fallecimiento”, explicó.

Las primeras hipótesis apuntan a que ambos hombres habrían ingresado a la cisterna, que se encontraba vacía, con la intención de descansar.

“Se encontraban frente a frente, en una posición como si estuvieran durmiendo, lo que hace presumir que ingresaron voluntariamente”, agregó Barrientos.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de la cisterna abandonada y, posteriormente, de los cuerpos en su interior. Personal de la Policía y Bomberos acudió al lugar para asegurar la escena y proceder con el traslado de los fallecidos a la morgue municipal.

El Ministerio Público aguarda los resultados de la autopsia para esclarecer las circunstancias exactas de este hecho que enluta a una familia y genera consternación en la zona.

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