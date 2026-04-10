Terminal presidencial de Viru Viru dejará de ser exclusiva y se usará en vuelos comerciales

La terminal presidencial del Aeropuerto Internacional Viru Viru dejará de ser un espacio exclusivo y pasará a formar parte de la operación regular de pasajeros, como parte de una estrategia para descongestionar el flujo de viajeros y optimizar la infraestructura aeroportuaria.

El anuncio fue realizado por el presidente Rodrigo Paz, quien a través de sus redes sociales informó que instruyó la readecuación del espacio.

“Transformaremos este espacio exclusivo en una nueva área operativa que elimine las filas y agilice el flujo de viajeros. Menos privilegios y más eficiencia”, señaló.

La decisión busca convertir una infraestructura que durante años fue de uso restringido en un área funcional para todos los usuarios del aeropuerto.

De espacio exclusivo a uso público

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora Zamora, explicó que la terminal dejará atrás su carácter exclusivo:

“Esta infraestructura dejará de ser un espacio reservado y subutilizado para convertirse en una moderna terminal destinada a descongestionar el tráfico de pasajeros”.

La instrucción presidencial se dio tras una inspección realizada esta semana en Santa Cruz, donde se evidenció el bajo uso del espacio.

Infraestructura subutilizada

La terminal fue construida en 2014 durante el gobierno de Evo Morales, en el contexto de la Cumbre del G-77.

Desde entonces, su uso fue limitado a autoridades como Luis Arce y dignatarios extranjeros.

Según datos oficiales, la infraestructura —que incluye salones ejecutivos, áreas de descanso y espacios exclusivos— era utilizada alrededor de 15 veces por año, lo que refleja su baja operatividad.

Objetivo: menos filas y mejor servicio

Con esta transformación, el Gobierno apunta a:

Descongestionar la terminal principal

Mejorar la experiencia de los pasajeros

Optimizar el uso de infraestructura estatal

Generar mayores ingresos para el país

Además, se busca proyectar una imagen más moderna y eficiente del sistema aeroportuario boliviano.

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