Tras más de 16 horas de sesión, la Asamblea Legislativa Plurinacional no logró los dos tercios necesarios para censurar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en medio de fuertes cuestionamientos por la importación de crudo, contratos con intermediarios y un presunto sobreprecio.

El debate se trasladó al ámbito político con posturas encontradas entre legisladoras del oficialismo. La diputada Sandra Rivero calificó la interpelación como “vergonzosa” y aseguró que la autoridad no brindó respuestas claras.

“Definitivamente información de lo que menos nos ha dado. Ha existido más dudas que clarificaciones”, afirmó Rivero, quien además cuestionó la actitud del ministro durante su comparecencia.

Según la legisladora, la autoridad no presentó documentación de respaldo ni explicó aspectos clave de los contratos.

“No supo responder absolutamente nada, ni quiénes fueron las empresas invitadas, ni los términos de calificación”, sostuvo.

Rivero también rechazó que la interpelación haya sido un “show político” y defendió la labor fiscalizadora de la Asamblea.

Por su parte, la diputada Claudia Bilbao defendió al ministro y atribuyó las críticas a una mala formulación de preguntas durante la interpelación.

“Tú tienes que hacer una pregunta para escuchar una respuesta y las preguntas no estaban bien planteadas”, señaló, al tiempo de insistir en que el proceso tuvo un trasfondo político.

Bilbao sostuvo que el objetivo de la interpelación era analizar contratos de crudo, pero que varios legisladores desviaron el debate hacia otros temas como la calidad del combustible.

Asimismo, destacó el perfil técnico del ministro y aseguró que su gestión apunta a reactivar el sector hidrocarburos mediante inversión extranjera.

“Hoy día necesitamos inversión privada para reactivar la economía, no show políticos”, manifestó.

La legisladora también cuestionó la falta de auditorías a gestiones anteriores y pidió una evaluación más amplia del sector energético.

El intercambio de criterios evidenció la fragmentación dentro del oficialismo y dejó abierta la polémica sobre la transparencia en la importación de combustibles.

El debate continuará en los próximos días con el anuncio de una nueva interpelación al ministro, esta vez centrada en la calidad de los carburantes.

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