Juegos, miniponis y sorpresas: la apuesta de Agropecruz para las familias

La feria Agropecruz ya está en marcha y se consolida como uno de los eventos más importantes del sector agropecuario, ofreciendo una variada agenda pensada para el disfrute de grandes y pequeños.

El evento reúne a más de 800 animales en exhibición, entre bovinos, equinos y búfalos, además de propuestas innovadoras y espacios interactivos. Entre las principales atracciones destacan las áreas destinadas a niños, como el sector de miniponis y minivacas, juegos inflables y zonas recreativas especialmente acondicionadas.

La feria también incluye eventos paralelos como Expo Leche y Expo Pet. En esta última, se desarrollan actividades como el “Perrotón”, una carrera junto a mascotas alrededor del Parque Noel Kempff Mercado, además de concursos y exhibiciones que han captado la atención del público.

Además, en el marco del Día del Niño, que se celebra este domingo, los organizadores anunciaron una jornada especial con sorpresas, juegos, espacios recreativos y actividades pensadas especialmente para los más pequeños, reforzando el carácter familiar de la feria.

Otro de los atractivos es el boulevard gastronómico, donde los visitantes pueden disfrutar de una amplia oferta culinaria, así como el novedoso “Bar Lácteo”, que ofrece bebidas elaboradas a base de leche en diferentes presentaciones y sabores.

Agropecruz, que cuenta con 35 años de trayectoria, mantiene su esencia familiar y refuerza su propuesta con actividades recreativas, concursos y exposiciones que buscan acercar al público al sector productivo.

El costo de las entradas es de 30 bolivianos para adultos y 10 bolivianos para menores, mientras que los niños menores de 6 años ingresan gratuitamente. Además, existe un horario especial de 17:00 a 18:00 con tarifa reducida.

La invitación está abierta para que las familias disfruten de esta experiencia que combina entretenimiento, aprendizaje y tradición en un solo espacio.

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