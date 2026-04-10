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Así eran los lujos de la terminal presidencial de Viru Viru construida en la era del MAS

Construida en 2014 durante el Gobierno del MAS, la terminal presidencial de Viru Viru fue concebida como un espacio exclusivo con múltiples comodidades. Hoy, el Ejecutivo anunció su reconversión para uso más amplio.

Red Uno de Bolivia

10/04/2026 9:21

El espacio contaba con una suite. Foto MOP

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Construida en 2014 durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), la terminal presidencial del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, fue diseñada como un espacio exclusivo con diversas comodidades para altas autoridades.

El recinto cuenta con tres salones ejecutivos, bares, sillones, oficinas e incluso una habitación privada destinada al presidente, características que la convirtieron en una infraestructura de uso restringido y asociada al confort.

Según datos de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), la terminal fue utilizada en promedio unas 15 veces por año, principalmente por el entonces mandatario Evo Morales, el expresidente Luis Arce y algunos dignatarios extranjeros.

Esta infraestructura fue construida en el contexto de la Cumbre del G-77, bajo el argumento de atender eventos internacionales de alto nivel.

Sin embargo, este jueves, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que la terminal dejará de ser exclusiva y será reconvertida para atender otro tipo de vuelos, con el objetivo de descongestionar la terminal principal de Viru Viru.

“La terminal fue concebida como un espacio asociado al privilegio y al lujo. Hoy esa visión cambia: se convertirá en una infraestructura al servicio de todos los bolivianos”, señaló la autoridad.

Desde el Gobierno aseguran que esta transformación permitirá mejorar la operación aeroportuaria, beneficiar a los pasajeros y generar mayores recursos, además de proyectar una mejor imagen del país.

“El objetivo es que la infraestructura pública deje de estar ligada al privilegio y pase a servir al desarrollo colectivo”, concluyó Zamora.

 

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