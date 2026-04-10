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Payasitos y artesanos logran acuerdo con Educación y regresan a las escuelas

Tras días de protestas, se alcanzó un acuerdo que permite retomar actividades en unidades educativas bajo un enfoque pedagógico.

Silvia Sanchez

10/04/2026 12:17

Payasitos y artesanos logran acuerdo con Educación y regresan a las escuelas. Foto archivo EFE.
La Paz, Bolivia

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Después de jornadas de movilización y reclamos, payasitos y artesanos lograron un acuerdo con el Ministerio de Educación que les permitirá volver a las unidades educativas y participar en actividades como las horas cívicas.

El entendimiento establece que las escuelas podrán organizar eventos culturales, festivos, deportivos y cívicos, siempre que tengan una finalidad pedagógica, abriendo nuevamente el espacio para estos sectores que dependen de estas actividades para trabajar.

Un conflicto que movilizó a varios sectores

Las protestas surgieron a raíz de la Resolución Ministerial 001, que —según los artistas— limitaba la realización de horas cívicas y celebraciones como el Día del Niño, afectando directamente su fuente de ingresos.

Durante varios días, los sectores protagonizaron movilizaciones exigiendo ser escuchados y pidiendo la flexibilización de la normativa.

Un acuerdo con matices

Si bien los representantes señalaron que no todas sus demandas fueron atendidas en su totalidad, valoraron el acuerdo alcanzado y destacaron la apertura al diálogo.

Explicaron que su participación encaja dentro del enfoque pedagógico, ya que sus presentaciones también transmiten valores a los estudiantes, como el respeto, la convivencia y normas básicas de comportamiento.

Más oportunidades de trabajo

Además del retorno a las escuelas, los sectores informaron que la ministra de Educación se comprometió a generar espacios laborales en actividades institucionales, como ferias y eventos organizados por el Estado.

También agradecieron la mediación de la Defensoría del Pueblo, que facilitó el acercamiento entre las partes.

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