¡Música y diversión! El Mañanero adelanta los festejos por el Día del Niño

Desde las primeras horas de este viernes, decenas de familias comenzaron a llegar al Coliseo de la Villa Primero de Mayo para asegurar un lugar en el gran festejo adelantado por el Día del Niño. La expectativa fue tal que incluso hubo personas que hicieron fila desde las 4:00 de la madrugada.

El ambiente esta marcado por la alegría de los más pequeños, quienes, acompañados de sus padres, aguardaban con entusiasmo la apertura de puertas para ingresar al evento organizado por El Mañanero.

Apenas se abrieron las puertas, los niños entraron en filita, recibiendo globos, regalitos y disfrutando del ambiente lleno de música y alegría, todos con la misma emoción de pasar un momento especial.

El lugar se llenó rápidamente y la fiesta arrancó con todo. Hay juegos inflables, shows, dulces, pipocas, tortas y varios premios para los más pequeños. Además, no faltaron los productos y sorpresas para las familias que se dieron cita.

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