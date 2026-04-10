Durante la semana comprendida entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril, el dólar paralelo en Bolivia registró fluctuaciones leves, con movimientos diarios sin cambios bruscos, según reportes de plataformas especializadas como dolarboliviahoy.com y bolivianblue.net.

El comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado informal refleja una tendencia estable, caracterizada por pequeños ajustes entre jornadas, con descensos a mitad de semana y una ligera recuperación hacia el cierre del viernes.

Cotización diaria del dólar paralelo

El lunes 6 de abril, la moneda se ubicó en Bs 9,26 para la compra y Bs 9,24 para la venta, mientras otro portal reportó valores de Bs 9,32 y Bs 9,30, respectivamente.

Para el martes 7, se observó un leve repunte, alcanzando Bs 9,29 en la compra y Bs 9,27 en la venta.

El miércoles 8 se registró un descenso moderado, con cotizaciones de Bs 9,26 para la compra y Bs 9,25 para la venta.

El jueves 9 continuó la tendencia a la baja, con valores de Bs 9,31 para la compra y Bs 9,29 para la venta.

Finalmente, el viernes 10 el dólar paralelo mostró un ligero ajuste al alza, situándose en Bs 9,29 para la compra y alrededor de Bs 9,29 para la venta.

Tipo de cambio referencial del BCB

Por su parte, el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB) también presentó variaciones a lo largo de la semana, principalmente en operaciones internacionales y sujeto a ajustes diarios.

El lunes 6 de abril, la cotización fue de Bs 8,96 para la compra y Bs 9,15 para la venta.

El martes 7, se registró en Bs 9,00 (compra) y Bs 9,19 (venta).

El miércoles 8, los valores fueron de Bs 9,01 (compra) y Bs 9,20 (venta).

El jueves 9, la compra alcanzó Bs 9,41, sin un dato claro de venta reportado.

El viernes 10, la cotización llegó a Bs 9,25 para la compra y Bs 9,44 para la venta.

Panorama general

En términos generales, el mercado paralelo del dólar en Bolivia mantuvo una relativa estabilidad durante la semana analizada, con variaciones moderadas que reflejan un comportamiento sin sobresaltos.

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