TEMAS DE HOY:
Pornografía infantil Caso Coimas Atraco en Los Lotes

24ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¿Cómo se movió el dólar paralelo? Variación semanal del 6 al 10 de abril en Bolivia

El tipo de cambio paralelo registró leves subidas y descensos diarios, manteniéndose dentro de un rango estable durante la semana. En paralelo, el valor referencial del Banco Central de Bolivia también mostró ajustes graduales.

Charles Muñoz Flores

10/04/2026 12:08

Una persona con un billete de 10 dólares. (EFE/José Jácome)v
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante la semana comprendida entre el lunes 6 y el viernes 10 de abril, el dólar paralelo en Bolivia registró fluctuaciones leves, con movimientos diarios sin cambios bruscos, según reportes de plataformas especializadas como dolarboliviahoy.com y bolivianblue.net.

El comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado informal refleja una tendencia estable, caracterizada por pequeños ajustes entre jornadas, con descensos a mitad de semana y una ligera recuperación hacia el cierre del viernes.

Cotización diaria del dólar paralelo

El lunes 6 de abril, la moneda se ubicó en Bs 9,26 para la compra y Bs 9,24 para la venta, mientras otro portal reportó valores de Bs 9,32 y Bs 9,30, respectivamente.

Para el martes 7, se observó un leve repunte, alcanzando Bs 9,29 en la compra y Bs 9,27 en la venta.

El miércoles 8 se registró un descenso moderado, con cotizaciones de Bs 9,26 para la compra y Bs 9,25 para la venta.

El jueves 9 continuó la tendencia a la baja, con valores de Bs 9,31 para la compra y Bs 9,29 para la venta.

Finalmente, el viernes 10 el dólar paralelo mostró un ligero ajuste al alza, situándose en Bs 9,29 para la compra y alrededor de Bs 9,29 para la venta.

Tipo de cambio referencial del BCB

Por su parte, el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB) también presentó variaciones a lo largo de la semana, principalmente en operaciones internacionales y sujeto a ajustes diarios.

El lunes 6 de abril, la cotización fue de Bs 8,96 para la compra y Bs 9,15 para la venta.

El martes 7, se registró en Bs 9,00 (compra) y Bs 9,19 (venta).

El miércoles 8, los valores fueron de Bs 9,01 (compra) y Bs 9,20 (venta).

El jueves 9, la compra alcanzó Bs 9,41, sin un dato claro de venta reportado.

El viernes 10, la cotización llegó a Bs 9,25 para la compra y Bs 9,44 para la venta.

Panorama general

En términos generales, el mercado paralelo del dólar en Bolivia mantuvo una relativa estabilidad durante la semana analizada, con variaciones moderadas que reflejan un comportamiento sin sobresaltos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD