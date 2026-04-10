ASFI emitió nuevas disposiciones para el uso de tarjetas en el exterior: conozca los detalles y beneficios

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió nuevas disposiciones que habilitan el uso de tarjetas de débito y crédito en el exterior, tanto para compras por internet como para pagos de servicios.

La medida busca restablecer el uso normal de estos instrumentos financieros y garantizar mayor acceso a operaciones internacionales para los usuarios.

Compras y pagos sin restricciones

Con la nueva normativa, los usuarios podrán realizar compras online, pagos en el exterior mediante POS y retiros en cajeros automáticos fuera del país.

En el caso de las tarjetas de débito, se establece un límite mínimo de 500 dólares mensuales, aunque cada entidad financiera podrá ampliar este monto según sus políticas.

Por su parte, las tarjetas de crédito podrán utilizarse sin restricciones, de acuerdo con la línea de crédito disponible.

Eliminan cobro de comisiones

Uno de los principales cambios es la eliminación de comisiones adicionales por el uso de tarjetas en el exterior o en compras por internet.

Esto significa que los usuarios pagarán únicamente el valor real del producto o servicio adquirido, sin recargos extra.

Tipo de cambio oficial garantizado

Las operaciones se realizarán utilizando el tipo de cambio referencial del dólar estadounidense publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB), lo que busca garantizar transparencia y evitar cobros excesivos.

Beneficios para la vida diaria

Entre los beneficios directos para los usuarios se destaca la posibilidad de pagar servicios digitales como Netflix, Spotify o Disney+, realizar compras en plataformas internacionales y cubrir gastos en viajes, salud o educación en el exterior.

Además, la medida evita que las personas recurran a plataformas informales para realizar este tipo de transacciones.

Derecho a reclamar ante incumplimientos

La ASFI recordó que, en caso de que alguna entidad financiera no cumpla con la normativa, los usuarios pueden presentar reclamos en su banco y, de ser necesario, acudir a la entidad reguladora.

Estos procesos son gratuitos y forman parte de los derechos de los consumidores financieros.

Medida busca normalizar operaciones

Finalmente, la entidad señaló que esta disposición tiene como objetivo recuperar la normalidad en el uso de tarjetas y fortalecer el sistema financiero.

La normativa ya se encuentra en vigencia y su cumplimiento es obligatorio para todas las entidades bancarias del país.

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