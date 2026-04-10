Atención la Verde: Eliminatorias 2030 ya tienen posible fecha de inicio

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) planteó una posible fecha para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, que será organizado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Marruecos, España y Portugal.

Según lo expuesto en el congreso realizado el 9 de abril en Paraguay, el arranque de la competencia sudamericana está previsto para marzo de 2027, coincidiendo con las fechas FIFA de ese mes.

Desde el ente rector del fútbol sudamericano se busca ajustar el calendario para dar inicio a un nuevo proceso clasificatorio tras la conclusión del actual ciclo mundialista.

La selección boliviana sigue de cerca estas definiciones, luego de haber quedado eliminada en el repechaje, con la mira puesta en encarar un nuevo camino hacia la Copa del Mundo.

Cabe recordar que para el Mundial 2030 Sudamérica contará con tres cupos y medio, debido a que Argentina, Paraguay y Uruguay ya tienen su lugar asegurado como países organizadores.

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