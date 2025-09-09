Bolivia y Brasil ya están en el Titán de Villa Ingenio

El estadio Titán de Villa Ingenio ya recibe a los protagonistas del esperado partido entre Bolivia y Brasil. La Canarinha fue la primera en llegar al escenario deportivo, a las 16:50, tras descender en el aeropuerto Viru Viru y trasladarse de inmediato en buses hacia El Alto. Los jugadores brasileños ingresaron directamente por la puerta del estadio para dirigirse a su lugar correspondiente.

Media hora después fue el turno de la Selección boliviana, que hizo su arribo en medio del aplauso y la ovación de sus hinchas concentrados en los alrededores del estadio. La bienvenida de la afición le dio un ambiente especial a la llegada de La Verde, que afrontará un compromiso decisivo en su búsqueda por el repechaje.

Con ambos equipos ya instalados, todo queda listo para que desde las 19:30 ruede el balón en Villa Ingenio, donde Bolivia buscará sorprender a la poderosa selección brasileña.

