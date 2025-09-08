Ecuador Vs Argentina, un duelo sin presiones ¿Jugará Messi?

Boleto en mano y la nostalgia a flor de piel. Ecuador y Argentina se enfrentarán el martes en la última fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial 2026 en un partido en el que faltará la magia de Lionel Messi.

La Albiceleste, actual campeona del mundo, no es la única que empieza a despedirse de su máxima estrella, quien no viajará al puerto de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, según anunció el entrenador Lionel Scaloni.

El fin de semana el máximo goleador de la Tricolor, Enner Valencia, anunció que el martes será su último partido de eliminatorias.

"Va a ser algo emotivo", expresó 'Superman' Valencia, que en noviembre cumplirá 35 años y dijo que por primera estará acompañado de toda su familia en un partido de premundial.

El partido se disputará en el estadio Banco Pichincha desde las 19H00 locales (00H00 GMT del miércoles).

Valencia es la carta de gol de Ecuador, cuyo talón de Aquiles es precisamente la ofensiva.

Con pocas opciones para reemplazar al goleador, la Tricolor empató sin goles los últimos cuatro partidos. Pese a ello, está dentro del Mundial con 26 puntos (cuarta en la tabla) y aún aspira a terminar segunda.

La inalcanzable Argentina va primera con 38 puntos.

El martes Scaloni aprovechará un duelo sin presiones para evaluar a las nuevas promesas albicelestes de cara al Mundial.



- Argentina, la "impredecible" -

El DT de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, reconoció que enfrentará a "un equipo que tiene muchas variantes en ataque" y que "es tan impredecible" por la versatilidad de sus jugadores.

La Albiceleste juega "de una manera muy atractiva, muy sofisticada, muy genuina (...) porque tiene mucha espontaneidad, mucha naturalidad, gobierna generalmente en los lugares donde va, es protagonista, lleva la rienda del partido", admitió Beccacece.

A la ausencia de Messi, quien fue liberado para recuperarse físicamente y estar con su familia, se suma la de Cristian Romero, suspendido.

El estratega de Ecuador tendrá a su plantilla completa para enfrentar a Argentina. El volante Moisés Caicedo, del Chelsea, que se perdió por lesión el partido en Asunción, está recuperado.

Otro jugador que regresa es Alan Franco, quien cumplió su sanción ante los guaraníes.

En medio de críticas por el cuarto empate consecutivo, Beccacece defendió el domingo el proceso que ha hecho con la Tricolor desde que reemplazó al español Félix Sánchez.

"Seguramente hay cosas que mejorar. Una de ellas es la que siempre vengo diciendo, podemos mejorar el juego en ataque porque hemos hecho un solo gol afuera, contra Colombia. En casa sí hemos hecho más goles", sostuvo el entrenador.



- "Difícil de vencer" -

Ecuador también se alista para la despedida de Valencia, que ha marcado 46 goles con la selección y este martes jugará su partido número 100 con la camiseta tricolor.

¿Llegará al Mundial? Valencia dijo que la decisión será "partido a partido" y confió que el martes "sea una una linda despedida y que sea con una victoria".

"Hay que trabajar para conseguir victorias, marcar goles, que por ahí se nos está haciendo un poco esquivo, pero para eso estamos trabajando", declaró a la prensa el goleador.

Hernán Galíndez, el arquero de origen argentino nacionalizado ecuatoriano, fue optimista en su balance sobre el desempeño tricolor en la clasificatoria.

"Debutaron un montón de chicos, se le está dando un estilo de juego a esta selección (...) Sin duda habrá cosas que mejorar todavía de cara a lo que será el Mundial", afirmó.

Galíndez aseguró que hoy Ecuador es "una selección muy difícil de vencer".

Posibles alineaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez - Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán - Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Darwin Guagua - Kendry Páez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Julio Soler - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada - Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

