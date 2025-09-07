"A Estêvão hay que marcarlo de a dos”: Ervin Vaca advierte a Brasil

A pocas horas del decisivo partido contra Brasil, válido por la última fecha de las Eliminatorias y que definirá el repechaje, Ervin Vaca, defensor de la selección boliviana, se mostró consciente de la magnitud del encuentro y de los desafíos que enfrentará su equipo.

“No queremos hacerlo ida y vuelta diría, va a ser muy importante que sepamos manejar el partido porque si caemos en eso del ida y vuelta no nos va a beneficiar”, señaló Vaca, refiriéndose a la necesidad de mantener la concentración y no dejarse arrastrar por el ritmo ofensivo del rival. Sobre la figura de Brasil, Estevao, el defensor fue contundente: “Estevao es un excelente y extraordinario jugador, no por nada está donde está. Si es el uno, nosotros vamos a colocar dos”.

Consciente de la trascendencia del compromiso, Vaca agregó:

“Una verde motivada por el objetivo mayor, la gloria. Queremos conseguir el repechaje, que eso va a ser el objetivo mayor, con el cuchillo entre los dientes voy a estar apoyando al equipo, me toque o no me toque de titular. Lo importante aquí ahora es la unión del grupo”.

El partido se jugará este martes a las 20:30 en El Alto, y para la selección boliviana representa un desafío que, según Vaca, es “de vida o muerte”, enfrentando a un rival de elite y con la esperanza de mantener vivas las aspiraciones de llegar al Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play