La designación arbitral para el duelo entre Bolivia y Brasil en el estadio Titán de Villa Ingenio despertó controversia luego de que se confirmara que el asesor de árbitros será el venezolano Jairo Romero Sánchez. Su presencia llamó la atención debido a que Venezuela, su país natal, también pelea por un cupo al repechaje en estas Eliminatorias Sudamericanas y enfrentará a Colombia en Maturín.

Romero Sánchez es un funcionario con experiencia en la Conmebol, donde suele cumplir la función de asesor de árbitros en distintos compromisos internacionales. Sin embargo, esta vez su designación no pasó desapercibida, ya que Bolivia afronta un partido clave en su aspiración de alcanzar la repesca mundialista.

El tema generó comentarios desde distintos sectores y hasta el propio director técnico de la Verde, Óscar Villegas, calificó como “extraña” la designación. No obstante, el estratega pidió a sus dirigidos dejar de lado la polémica y enfocarse únicamente en el trascendental compromiso frente a la Canarinha.

El duelo entre Bolivia y Brasil será decisivo en las aspiraciones de la Selección nacional, y la presencia de un asesor venezolano seguirá siendo parte de las discusiones alrededor del choque.

