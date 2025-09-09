¡Atención Bolivia! La IA predice el resultado del partido Venezuela Vs Colombia

La última fecha de las eliminatorias sudamericanas pone frente a frente a Colombia y Venezuela en un duelo cargado de tensión y expectativas. Para los dirigidos por Néstor Lorenzo, el compromiso no es un mero trámite: la Tricolor busca consolidarse dentro de los cuatro primeros de la tabla y cerrar el camino mundialista con una victoria convincente.

El panorama para Venezuela es más complejo. La Vinotinto necesita ganar para asegurar el repechaje; en caso de empatar o perder, dependerá de lo que haga Bolivia frente a Brasil en El Alto. Una victoria boliviana dejaría sin chances a los locales, por lo que el margen de error en Maturín es mínimo.

Un elemento llamativo en la previa fue la predicción realizada por inteligencia artificial. Según este pronóstico, Colombia es favorita por su mayor consistencia y confianza acumulada en la eliminatoria, y el marcador final sería un ajustado 2-1 a favor de los cafeteros. Incluso se animó a señalar posibles protagonistas del gol, como James Rodríguez y Jhon Córdoba, aunque el técnico Lorenzo podría apostar por nuevas caras en la alineación.

Los antecedentes recientes también le dan respaldo al seleccionado colombiano. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Colombia ha conseguido tres victorias y un empate, con apenas una caída frente a Venezuela. Sin embargo, cuando se repasan los partidos jugados en territorio vinotinto, la historia muestra mayor resistencia: en las últimas cinco visitas por eliminatorias, Colombia apenas sumó un triunfo, con dos empates y dos derrotas.

La expectativa es máxima en Maturín, donde la Vinotinto se juega la posibilidad de hacer historia y Colombia intentará reafirmar su condición de potencia regional. Un duelo que promete dramatismo hasta el último minuto.

Mira la programación en Red Uno Play