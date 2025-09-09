¿Quién ganará entre Bolivia y Brasil? Lo que revelan las cartas antes del partido de hoy

El partido entre Bolivia y Brasil, programado para hoy a las 19:30 en el Titán de Villa Ingenio, genera gran expectativa entre los aficionados. Aunque el resultado siempre es incierto en el fútbol, algunas áreas poco convencionales se animan a anticipar lo que podría suceder dentro del campo. Entre ellas, el Sultán de México, un reconocido astrólogo y lector de cartas, compartió su pronóstico sobre el duelo.

En un video difundido recientemente, el Sultán explicó que realizó una lectura con cartas tanto para Bolivia como para Brasil.

“Mucha gente del fútbol me lo ha pedido, voy a hacer algo que no hacía desde hace mucho tiempo —dijo—. Saqué unas cartas por Bolivia y otras por Brasil. Según las cartas, Bolivia dará una batalla única que le permitirá quedarse con el triunfo”.

Sobre Brasil, el astrólogo indicó que el 7 de espadas refleja problemas, dolores de cabeza y desesperaciones para el equipo brasileño.

“Con un 2 de bastos, los brasileños se darán por vencidos. Bolivia dará la vida como nunca antes y se llevará la victoria y la posible clasificación al repechaje”, afirmó el Sultán de México.

Este pronóstico se suma a la expectación que rodea al encuentro, en el que los hinchas de La Verde esperan un desempeño histórico frente al cinco veces campeón del mundo. El duelo promete emociones desde el primer minuto y marcará un capítulo importante en la historia de las eliminatorias sudamericanas.

