¡Suceptibilidad! Jefe arbitral del partido Bolivia Vs Brasil es venezolano

El partido entre Bolivia y Brasil, que se disputará esta tarde en el Estadio Titán de Villa Ingenio, ha despertado cierta polémica debido a la designación del supervisor arbitral proveniente de Venezuela. La decisión no cayó bien en La Verde, generando inquietud entre jugadores y cuerpo técnico, que temen posibles influencias en decisiones clave que podrían afectar la clasificación al repechaje.

Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana, expresó su malestar por la designación, pero enfatizó la importancia de centrarse en lo propio:

“Más allá de la controversia, debemos pensar en nosotros, en nuestro juego y en nuestra propuesta. Estamos bien preparados”, aseguró.

El técnico destacó que la cancha se encuentra en óptimas condiciones, lo que permitirá a Bolivia desplegar su juego con velocidad y dinamismo, aprovechando el fortín que representa jugar en El Alto, invictos históricamente en ese escenario.

La expectativa crece, y aunque la presencia del árbitro extranjero genera debate, la Verde confía en que su rendimiento en la altura y la preparación del equipo marcarán la diferencia frente a la selección brasileña.

Mira la programación en Red Uno Play