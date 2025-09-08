El “Emperador” Baldivieso fue protagonista de momentos históricos para Bolivia. En 1993, formó parte del equipo que rompió el invicto de Brasil en Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994, con un triunfo de 2-1 en el estadio Hernando Siles.

Más de ocho años después, Baldivieso volvió a brillar liderando a 'La Verde' en la histórica victoria 3-1 ante Brasil en las clasificatorias al Mundial de Corea-Japón 2002, donde incluso anotó doblete y un gol memorable de tiro libre desde casi mitad de cancha.

Hoy, Julio César Baldivieso continúa ligado al fútbol boliviano, pero desde el banco de suplentes. Actualmente es técnico de Always Ready, en la ciudad de El Alto, donde sigue transmitiendo su experiencia y liderazgo a nuevas generaciones, recordando a todos los bolivianos que la historia de la Verde frente a Brasil tuvo un protagonista que escribió su nombre en la memoria de los hinchas.

Mira la programación en Red Uno Play