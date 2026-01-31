Los 'Tremendazos' coronaron a su reina Laida I en una noche llena de alegría, color y tradición

La noche de este viernes, la comparsa Los Tremendazos celebró uno de los eventos más esperados del calendario carnavalero: la coronación de su soberana, Laida I.

Desde la Expocruz, el vicepresidente de la agrupación se mostró emocionado por la ocasión. “Es nuestra gran noche, la gran coronación de Laida I. Estamos felices de compartir este momento con todas las comparsas invitadas. Este es solo el inicio de nuestra campaña para ser coronadores de 2027”, afirmó.

Por su parte, Sonia Barba, encargada de redes sociales de Los Tremendazos, detalló la presencia de invitados especiales.

“Como siempre, extendimos la invitación a todas las comparsas de la ACCC y a las hermosas reinas que engalanan este carnaval. Estamos seguras de que nos acompañarán todos esta noche tan importante para nosotros y, sobre todo, para Laida”.

En cuanto a las actividades, se confirmó que la presentación de Los Tremendazos se realizará primero en el corso infantil con la reina y la comparsa, y posteriormente en el corso cruceño, con un espectáculo pensado para el público cruceño.

Sobre la esencia de la comparsa, el vicepresidente la definió así: “Alegres, amigueros, camaradas de todos, fieles… somos los mejores. ¡Fuerza Tremendazo!”. La frase fue acompañada de un aplauso y el grito característico de la agrupación, que marcó la coronación.

