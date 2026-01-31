TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Curumechaca proclamó a Paola I como su reina y celebra la tradición del carnaval

La histórica agrupación cruceña reunió a sus comparsas en un emotivo acto de proclamación, destacando 35 años de carnavaleadas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/01/2026 21:26

Santa Cruz, Bolivia

La agrupación Curumechaca proclamó oficialmente a Paola I como su soberana, en un acto lleno de color, tradición y alegría que contó con la participación de la comparsa Tremendazos, aspirantes a coronadores 2027.

Juan Alberto Rojas, presidente de los Cachivachis, destacó la importancia de mantener viva la historia del carnaval cruceño.

"Realmente nos llena de satisfacción y alegría ver a una reina tan hermosa como Paola. Esta agrupación lleva 35 años carnavaleando. Es un orgullo que todas las comparsas estén presentes hoy. Queremos agradecer también a nuestros Tremendazos, a nuestros amigos y a nuestros hijos por acompañarnos en este momento tan especial", señaló.

La emoción se trasladó a Paola I, quien expresó su gratitud y entusiasmo por representar a Curumechacas.

"Estoy muy feliz, agradecida y honrada. No hay palabras para describir este sentimiento de formar parte de una historia tan maravillosa y de una tradición que nos caracteriza como cruceños. Los invito a mi coronación, que será el 6 de febrero, para vivir juntos la alegría del carnaval. ¡Fuerza, Curumechaca!", dijo entre aplausos.

Alejandro Sanguino, presidente de los Tremendazos, resaltó la unión entre generaciones dentro de la agrupación: "Quiero felicitar a Curumechaca por tan hermosa reina, tan alegre y representativa de nuestra cultura. Esto es el carnaval: alegría, amistad y tradición. No es una visita cualquiera para nosotros, es volver a casa, rendir homenaje a quienes nos enseñaron a amar esta fiesta y celebrar juntos tantos años de historia".

Saúl Justiniano, presidente de los Mequetrefes, añadió que la fiesta no solo representa la coronación de una reina, sino también la continuidad de una tradición.

"Estamos muy contentos de tener una bella representante de Curumechaca. Esta celebración es la mayor expresión de amistad y unión entre generaciones, y agradecemos a todos los que, con su esfuerzo, mantienen viva esta tradición en Santa Cruz".

 

