“Un carnaval del pueblo para el pueblo”: Camila Ribera y los Testarudos compartieron sus proyectos en QNMP

La Reina del Carnaval cruceño 2026, Camila Ribera, junto a los Testarudos estuvieron en el programa Que No Me Pierda (QNMP) para hablar sobre su coronación y los proyectos que tiene para celebrar la fiesta grande de los cruceños.

“Fue una noche inolvidable, lo veo y no lo creo (…) El que la presentación se haya realizado a los pies de la Catedral, fue como iniciar con una bendición y con el amor de la gente”, comentó Camila I.

Con la alegría que la caracteriza, la Reina del Carnaval, representa a la belleza de la mujer cruceña, su integridad, comprometida con el rescate de las tradiciones, afirmaron los Testarudos.

¿Cómo será el carnaval de los Testarudos?

Para la comparsa coronadora, este carnaval se enmarca en tres pilares: La flora y la fauna, la cultura y el pueblo.

“Queremos un carnaval del pueblo para el pueblo y para su gente. Queremos compartir con cada rincón posible; llevaremos el carnaval a los valles, a la Chiquitania y las ciudadelas, a donde más podemos compartir con la gente”, afirmó representante de los Testarudos.

¿Quién es Camila Ribera?

Edad: 27 años

Comida favorita: Majadito tostado

Danza típica favorita: Taquirari

Lugar donde creció: Diversas zonas de Santa Cruz, pero vivió el carnaval en casa de sus abuelos y el centro de la ciudad

Infancia: “Recibí el gran apoyo de mi familia”

Títulos: Virreina del Miss Internacional; ahora, embajadora cultural de Bolivia

Lo que más le gusta del carnaval: “El entusiasmo y la alegría de la gente”

¿Tiene novio?: “Estoy comprometida con mi pueblo y el carnaval”

Mascota: Su perrito Teo

Admira a: “A todas las reinas de antaño”

Mira la programación en Red Uno Play