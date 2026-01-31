TEMAS DE HOY:
Policial

¡Terrible! Discusión entre pareja de adolescentes termina en agresiones y la pérdida de un embarazo

El hecho ocurrió en la ciudad de El Alto, donde los menores convivían. Tras una violenta pelea, la menor de 16 años sufrió un aborto, mientras que su pareja de 17 años se encuentra aprehendido.

Red Uno de Bolivia

30/01/2026 21:20

Foto: Red Uno
El Alto

Un hecho de extrema violencia derivó en una tragedia, una pareja de adolescentes, que ya convivía en un inmueble del sector, protagonizó una fuerte discusión que terminó en agresiones físicas mutuas. Como consecuencia de la fuerza ejercida por el varón, de 17 años, contra la joven de 16 años, esta perdió a su bebé, un feto de ocho meses de gestación que estaba a pocas semanas de nacer.

Tras las agresiones, los padres de la menor se enteraron de lo sucedido y sentaron la denuncia formal ante las autoridades. Efectivos de la Policía Boliviana procedieron a la aprehensión del adolescente de 17 años, quien fue conducido de inmediato a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Por su parte, la víctima fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde permanece hospitalizada bajo observación debido a la gravedad de las lesiones y la pérdida traumática del embarazo.

El caso se encuentra actualmente bajo investigación del Ministerio Público y las unidades especializadas en menores. Según los informes preliminares, el supuesto agresor, espera su audiencia de medidas cautelares para que la justicia determine su situación jurídica bajo la normativa del Código Niña, Niño y Adolescente.

En tanto la menor, recibe atención médica y psicológica tras el impacto físico y emocional de la pérdida. Las autoridades han expresado su preocupación por la recurrencia de casos de violencia en parejas adolescentes que conviven a temprana edad, instando a las familias a reforzar la comunicación y la protección de los menores de edad.

 

