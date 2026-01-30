Esta es la orden de aprehensión contra el uruguayo-americano en el caso 'maletas'

Este viernes las autoridades dieron a conocer la orden de aprehensión contra Gabriel Yuliano Leoni, ciudadano uruguayo-estadounidense, considerado pieza clave en la investigación del denominado caso ‘maletas’. Esta determinación surge en el marco de las investigaciones del caso ‘maletas’, que vincula al sujeto con el polémico vuelo en el que también se encontraba Laura Rojas.

El mandamiento judicial, fundamentado en el Artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, señala a Leoni por la presunta comisión de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa.

Según el documento oficial, existen "suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública" sancionado con pena privativa de libertad.

El documento del Ministerio Público, encabezada por los fiscales Julio César Porras y Rubén Darío Ordoñez, enfatiza que la medida busca evitar que el sospechoso pueda "ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar". La resolución subraya que la presencia del extranjero es estrictamente necesaria para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos denunciados de oficio.

Finalmente, la orden instruye a cualquier funcionario o autoridad policial a proceder con la inmediata captura de Leoni en territorio nacional. Una vez ejecutada la aprehensión, los agentes deberán informar de manera inmediata a la comisión de fiscales para definir la situación jurídica del imputado.

