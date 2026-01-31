"Fue en tiempo récord": Comerciantes consideran que asalto armado en el 'Miamicito' estaba planificado

La consternación persiste en el sector "Miamicito" del Mercado La Paz tras el asalto a mano armada registrado al mediodía de este viernes. Nuevos testimonios recabados en el lugar sugieren que el ataque a la tienda de electrodomésticos no fue fortuito, sino una operación fríamente calculada.

Cinco delincuentes y un plan "exacto"

De acuerdo con el análisis de las cámaras de seguridad realizado por los propios comerciantes, el grupo delictivo estaba compuesto por cinco sujetos. Mientras tres de ellos ingresaron para atacar y maniatar al dueño del negocio, otros dos permanecieron en las afueras cumpliendo funciones de vigilancia.

"Parecía planeado, porque estaba todo muy exacto, hasta en el tiempo. En tiempo récord lo han hecho", relató un comerciante con más de cuatro años de antigüedad en el mercado, quien subrayó que es la primera vez que presencian un hecho de tal magnitud en este recinto privado.

La brutalidad del ataque

El propietario del establecimiento fue sorprendido mientras trabajaba. Los delincuentes no solo utilizaron un arma de fuego para amedrentarlo, sino que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Un testigo presencial, que se encontraba circulando por la zona al momento del escape, describió el estado de la víctima: "El hombre salió de su tienda todo amarrado de sus manos, todo marcado porque forcejeó".

Tras el ataque, los delincuentes lograron sustraer una cantidad de dinero aún no cuantificada para luego darse a la fuga.

Lo que más preocupa a los locatarios es que el Mercado La Paz es un recinto privado donde cada puesto realiza pagos mensuales por servicios de seguridad. "Tenemos seguridad. Hay guardias en cada puerta. Ha sido desprevenido esto", lamentó otro vendedor, visiblemente sorprendido por la vulnerabilidad demostrada ante el crimen organizado.

En horas de la noche de este viernes, la tienda afectada permanecía cerrada mientras efectivos de la policía boliviana continúan con el peritaje y la revisión de las imágenes de vigilancia para dar con el paradero de los cinco responsables.

Mira la programación en Red Uno Play