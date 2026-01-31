Sentencian a 30 años de cárcel al hombre que le quitó la vida a un limpiavidrios con una piedra en Cochabamba

La justicia dictó la pena máxima para Percy Churani Carrillo, de 41 años, autor del asesinato de un trabajador limpiavidrios en la rotonda del Servicio de Caminos. Tras verse acorralado por las investigaciones, el sujeto admitió su culpabilidad y fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Un crimen planificado por venganza

El fatal desenlace se produjo tras una gresca en la que Churani utilizó una piedra para quitarle la vida a su compañero de trabajo. Según las investigaciones del Ministerio Público, el ataque no fue un hecho accidental, sino un acto premeditado por el agresor.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, informó que durante la audiencia de medidas cautelares, el acusado realizó un relato pormenorizado del crimen, confesando la "ideación y consumación" del delito. "El motivo para quitarle la vida fueron razones de un contexto personal. El sujeto reconoció que tenía por finalidad generar este hecho violento por venganza", señaló la autoridad.

Juicio abreviado y traslado a El Abra

Ante la contundencia de las pruebas y la confesión del autor, Churani decidió someterse a un juicio abreviado. Esta vía legal permitió agilizar la sentencia, que fue fijada en la pena máxima establecida por la legislación boliviana para el delito de asesinato.

El juez de la causa determinó que el sentenciado sea trasladado de inmediato al recinto penitenciario de El Abra, donde cumplirá su condena. Con este fallo, el caso ocurrido en las inmediaciones del Servicio de Caminos queda cerrado judicialmente en tiempo récord tras los operativos de investigación.

