Choque de cuatro vehículos deja 3 heridos y una mujer embarazada afectada

Un aparatoso accidente múltiple se registró este viernes en la intersección del segundo anillo y la Avenida Brasil, dejando un saldo preliminar de tres personas heridas. En el siniestro se vieron involucrados cuatro vehículos que colisionaron sucesivamente, provocando el despliegue inmediato de los servicios de emergencia.

Equipos de paramédicos llegaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios y estabilizar a los afectados tras el fuerte impacto. De acuerdo con los testimonios recabados en la zona, la causa principal del incidente fue una frenada imprevista que generó un efecto dominó entre los conductores.

Una de las ocupantes de los motorizados afectados relató con angustia los momentos de tensión vividos durante el choque en cadena.

“Casi nos vamos por encima del otro auto porque frenó ahí; cuatro vehículos chocaron en total”, explicó la testigo sobre la dinámica del hecho.

La situación es especialmente delicada para una familia que viajaba en uno de los autos, debido al estado de salud de dos de sus integrantes. “Veníamos cuatro personas en el vehículo; mi hermano está con la clavícula rota y mi cuñada está embarazada”, lamentó la mujer.

