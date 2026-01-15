La madrugada de este miércoles 14 de enero de 2026, la Panamericana Sur, la arteria vial más importante que conecta la capital peruana con el resto del continente, se convirtió en el escenario de un violento accidente múltiple que conmocionó a la ciudad de Lima.

El siniestro: un impacto en cadena

El accidente ocurrió alrededor de las 3:50 a.m. a la altura del kilómetro 17, cerca del puente Brisas de Villa. En el choque se vieron involucrados cinco vehículos: un camión que transportaba pollos, dos unidades de transporte público (combis), una camioneta particular y un camión municipal de la empresa Emape.

Según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, el conductor del camión de carga habría perdido el control de su unidad, presuntamente tras quedarse dormido al volante. Al no percatarse de los conos de seguridad, el vehículo embistió a una cuadrilla de trabajadores que realizaba labores de limpieza y mantenimiento en la vía.

Víctimas del deber

La Municipalidad de Lima confirmó que las dos víctimas fatales eran operarios de limpieza. Fueron identificados como:

Wilfredo Rosales Mallma: Capataz del equipo, quien falleció instantáneamente en el lugar del impacto.

Jessica Corachahua Toledo: Falleció poco después de ser trasladada al Hospital María Auxiliadora debido a la gravedad de sus heridas.

Además, ocho trabajadores resultaron heridos con pronóstico reservado. Los equipos de emergencia, compuestos por nueve unidades de bomberos, trabajaron durante horas para liberar a los sobrevivientes que quedaron atrapados entre los hierros retorcidos de los vehículos municipales.

Antecedentes del conductor

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó sus condolencias y señaló un dato preocupante: el conductor responsable tendría antecedentes por infracciones graves de tránsito, incluyendo el haber cruzado luces rojas anteriormente. "Es un día triste. La información preliminar indica que el chofer se habría dormido, llevándose de encuentro a toda la cuadrilla que contaba con la señalización reglamentaria", sentenció el burgomaestre.

Impacto en la movilidad

El accidente provocó el cierre total de la vía en sentido norte-sur durante varias horas, generando un caos vehicular masivo en una de las zonas de mayor tránsito del país. Hacia el mediodía, las autoridades lograron remover las unidades siniestradas, aunque el flujo vehicular sigue siendo restringido mientras continúan los peritajes técnicos.

Este trágico evento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad de los trabajadores de mantenimiento vial y el control de las horas de descanso para los conductores de transporte de carga en las carreteras peruanas.

