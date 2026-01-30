Audiencia del chofer que atropelló a Sebastián será este viernes; fiscalía pedirá detención preventiva

El Ministerio Público ha decidido endurecer su postura legal contra el conductor que atropelló y causó la muerte de un joven recientemente. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, confirmó que se modificará el pedido inicial de medidas sustitutivas por el de detención preventiva debido a la conducta previa del imputado.

"Vamos a considerar este peligro de reincidencia a efectos de poder cambiar el petitorio", aseguró la autoridad al referirse al análisis de los antecedentes del procesado.

Esta determinación busca asegurar que la situación jurídica del chofer sea valorada con rigor durante la audiencia fijada para este viernes a las 08:15 a.m..

Aunque la pena por homicidio en accidente de tránsito para conductores sobrios oscila entre uno y tres años, la fiscalía enfatizará el historial delictivo para sustentar el encierro. El equipo fiscal y los peritos presentarán estas pruebas ante el juez cautelar para evitar que el riesgo de reincidencia afecte la integridad del proceso penal.

Ante esta situación, la comunidad universitaria de la Uagrm (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno) ha convocado a la ciudadanía para acompañar a la familia de Sebastian Vespa en su demanda de justicia. La cita es este viernes 30 de enero de 2026 a las 08:00 a.m. en el Juzgado 15 de la zona Los Lotes, donde buscarán evitar la impunidad del responsable.

La comunidad universitaria de la UAGRM convoca a asistir a la audiencia cautelar. Foto: UAGRM.

Mira la programación en Red Uno Play