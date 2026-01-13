Video: Así un hombre sobrevivió a una caída de 15 metros de altura

Un accidente que parece sacado de una película de acción tuvo lugar en la zona de Alto Llojeta, en la ciudad de La Paz. Un vehículo tipo taxi se precipitó por una pendiente de aproximadamente 15 metros, dejando imágenes impactantes que se han vuelto virales en las últimas horas debido a la violencia del impacto.

El video del momento exacto

En el video que acompaña esta nota, se observa la secuencia completa del siniestro. El motorizado pierde el control al llegar a una de las curvas de la avenida Mario Mercado y cae al vacío. Mientras el vehículo da vueltas de campana, se aprecia con claridad cómo el conductor sale expulsado por una de las ventanas, impactando contra el suelo metros antes de que el taxi detuviera su caída.

ADVERTENCIA: Las imágenes son altamente sensibles y muestran la crudeza del accidente ocurrido en plena zona urbana.

Auxilio vecinal y desaparición

Según los reportes preliminares, el sujeto fue auxiliado de inmediato por vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho. Aparentemente, y pese a la espectacularidad de la caída, el hombre salió ileso o con heridas que le permitieron movilizarse, ya que las autoridades no tienen reportes de que haya sido ingresado a un centro médico. Sin embargo, aquí comienza el misterio para la Dirección de Tránsito. Al llegar al lugar, los efectivos policiales solo encontraron el vehículo con daños de consideración.

“Queremos dar con el propietario o conductor del vehículo, quien aparentemente fue ayudado por particulares tras el hecho”, señaló el personal policial de La Paz encargado del caso. Hasta el momento, se desconoce si fue auxiliado o si el sujeto decidió retirarse a su domicilio por cuenta propia.

El vehículo ya ha sido remolcado y trasladado a una posta policial para las investigaciones correspondientes. La Policía ha solicitado a la población que, si tienen información sobre el paradero del chofer, se comuniquen con las autoridades para esclarecer las causas del accidente.

