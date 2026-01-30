TEMAS DE HOY:
Nacionales

“Dormimos en un parque”: Con voz entrecortada, Rodrigo Paz relató una conmovedora historia de su infancia en la CAF

Entre lágrimas contenidas, Paz destacó la importancia del amor y la resiliencia en la construcción de los países.

Ximena Rodriguez

29/01/2026 20:54

Foto: Red Uno.
Panamá

Durante su intervención en el marco de la CAF, el presidente Rodrigo Paz compartió un episodio íntimo y conmovedor sobre sus primeros años de exilio en Chile.

 

"Con Jaime (hermano) llegamos exiliados, pequeños, no sabíamos qué era el concepto de exilio", recordó el mandatario al describir cómo una travesura infantil con una lavadora y unos discos de vinilo terminó con su familia fuera del hogar que los cobijaba.

 

La narrativa tomó un tono conmovedor cuando el jefe de Estado rememoró la vulnerabilidad de aquella época, llegando a pausar su discurso por la emoción.

 

"Nos tocó dormir en un parque, a la intemperie; después el conserje de un edificio, al vernos, nos cobijó en una carbonera", relató Paz mientras evocaba la dureza de aquellas noches en las que el carbón fue su único refugio contra el frío.

Para finalizar, el presidente subrayó que estas experiencias fundamentales de su niñez forjaron su carácter y su compromiso con la gestión pública actual. Concluyó que esas memorias "nos han hecho entender la grandeza de la vida y que el amor siempre tendrá mayor suerte en la forma de construir nuestros países".

 

 

 

