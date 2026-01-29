Brasil es un socio estratégico para Bolivia, señaló Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en una entrevista exclusiva con la RED UNO, se refirió a la reunión bilateral que sostuvieron en el Foro Económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) con el presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que fue muy abierta y franca, donde destacó la pragmaticidad que tiene el mandatario brasileño.

“Con Brasil ahora hemos tenido una relación muy franca, muy abierta, que a través de esos 3.500 kilómetros de frontera que tenemos genera una serie de relacionamientos (…) Lula es un hombre pragmático que sabe que con una buena alianza con Bolivia puede potenciar mucho más el Brasil y ellos nos pueden potenciar mucho más a Bolivia”, declaró Rodrigo Paz.

El jefe de Estado se refirió a los bonos de carbono, que son importantes como ingreso económico, y a preservar las áreas forestales para que se conviertan en beneficio para ambos países. Donde se resaltó que una gran cantidad de agua dulce del país desemboca en la Amazonia de Brasil.

“Te doy este detalle que quizá en Bolivia no lo sepan: casi el 60% del agua que sale, que sale de las cumbres andinas, va a Brasil, a su Amazonia. Entonces nuestra ligación es extraordinaria y eso significa que a través de los bonos de carbono puede generar enormes ingresos como a Bolivia y Brasil”, mencionó el presidente.

Anuncios importantes

En la entrevista, el presidente Paz adelantó que en su retorno al país habrá anuncios importantes y que anunció la llegada del presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados.

“Cuando lleguemos a Bolivia habrá anuncios importantes, sí, pero lo más importante con la relación CAF es que en febrero llegará, entiendo, el presidente; después del carnaval llegará el presidente y generaremos anuncios muy importantes”, enfatizó Paz.

Mira la programación en Red Uno Play