Histórico: científicos españoles eliminan tumores de cáncer de páncreas en pruebas experimentales

Un equipo de científicos españoles consiguió eliminar por completo tumores de cáncer de páncreas en modelos animales, uno de los tipos de cáncer más agresivos y mortales, gracias a una terapia experimental que combina tres medicamentos, según reveló el investigador Mariano Barbacid, referente mundial en oncología.

Los resultados del estudio, publicados en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), fueron presentados oficialmente durante una rueda de prensa de la Fundación CRIS contra el Cáncer, donde Barbacid estuvo acompañado por la doctora Carmen Guerra, coautora principal de la investigación.

De acuerdo con la American Cancer Society, el adenocarcinoma ductal de páncreas es el tipo más frecuente y letal de esta enfermedad. Se origina cuando las células exocrinas del páncreas comienzan a multiplicarse sin control y suele diagnosticarse en etapas avanzadas. Por esta razón, solo alrededor del 5 % de los pacientes sobrevive más de cinco años tras el diagnóstico.

Frente a este panorama, el hallazgo representa un avance significativo. El equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) logró que los tumores desaparecieran por completo en ratones, manteniéndose ausentes incluso más de 20 días después de suspender el tratamiento.

“Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Esto demuestra que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor”, afirmó Barbacid.

La terapia combina daraxonrasib, un inhibidor experimental de la proteína KRAS; afatinib, un fármaco ya aprobado para ciertos tipos de cáncer de pulmón; y SD86, un degradador de proteínas dirigido contra STAT3. Esta triple combinación fue probada en tres modelos distintos de adenocarcinoma ductal, logrando en todos ellos una regresión tumoral significativa, duradera y sin evidencias de resistencia.

Pese al entusiasmo generado, Barbacid fue enfático en señalar que el tratamiento aún no está listo para ensayos clínicos en humanos. “Optimizar esta combinación para su uso en pacientes será un proceso complejo, largo y exigente”, advirtió, explicando que será necesario ajustar dosis, evaluar interacciones y garantizar la seguridad del tratamiento.

Los expertos coincidieron en que comprender la heterogeneidad del cáncer de páncreas será clave antes de trasladar este avance a la práctica clínica. Aun así, destacaron que investigaciones de este tipo abren una puerta real a cambiar la historia de una enfermedad que durante décadas ha tenido muy pocas opciones terapéuticas.

