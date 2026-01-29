Imágenes impactantes: incendio en hotel de lujo en Francia obliga a evacuar a turistas

Momentos de pánico se vivieron en la exclusiva estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, luego de que un incendio de gran magnitud afectara parte de un hotel de cinco estrellas y obligara a evacuar de emergencia a decenas de turistas.

El fuego se declaró a primera hora de la mañana y se propagó rápidamente por varias plantas del edificio, generando una espesa columna de humo visible desde distintos puntos del valle. El siniestro ocurrió en una de las zonas más concurridas del complejo invernal, en plena temporada alta.

De acuerdo con los servicios de emergencia, las llamas afectaron principalmente el sector de habitaciones y el área de spa, aunque la rápida intervención de los bomberos evitó que el incendio se extendiera a otras áreas del establecimiento.

Más de 70 huéspedes fueron evacuados de manera preventiva y trasladados a hoteles cercanos, con el apoyo del personal del complejo, que activó de inmediato los protocolos de seguridad. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales, aunque varias personas fueron atendidas por inhalación de humo, y un trabajador del hotel sufrió heridas leves durante las primeras maniobras de evacuación.

“El pasillo se llenó de humo y nos dijeron que saliéramos inmediatamente. Todo ocurrió muy rápido”, relató una turista británica que se alojaba en el hotel.

Los bomberos trabajaron durante varias horas para controlar el incendio, que fue finalmente extinguido a media mañana. Las primeras investigaciones apuntan a un posible fallo eléctrico en una zona técnica del edificio como origen del fuego, aunque los peritos no descartan otras hipótesis.

El Ayuntamiento de Courchevel activó un dispositivo especial de asistencia para los turistas afectados, facilitando alojamiento alternativo y apoyo logístico. En tanto, el hotel permanecerá cerrado de forma temporal hasta que se evalúen los daños estructurales, que podrían ser considerables.

Pese al incidente, las autoridades locales aseguraron que el hecho no afecta el funcionamiento general de la estación, una de las más prestigiosas y exclusivas de Europa.

Mira la programación en Red Uno Play