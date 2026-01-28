Lo que comenzó como una intensa ola polar se ha transformado en una catástrofe climática sin precedentes para el estado de Texas, Estados Unidos. El fenómeno ha dejado un saldo trágico de más de 30 personas fallecidas y ha sumido a casi 3 millones de hogares en una crisis humanitaria al quedar sin calefacción ni suministro eléctrico.

Hogares convertidos en bloques de hielo

La magnitud del frío ha penetrado la intimidad de las viviendas, generando escenas de impacto que se han viralizado en redes sociales. Según los reportes y registros audiovisuales, el interior de las casas refleja un escenario desolador:

Peceras congeladas: En algunos dormitorios, el agua de las peceras se ha convertido en bloques de hielo sólido, provocando la muerte de mascotas.

Cañerías y grifos: Los intentos de los ciudadanos por mantener el flujo de agua dejando los grifos goteando han fracasado, resultando en estalactitas de hielo que cuelgan de los fregaderos.

Techos derrumbados: La rotura de tuberías internas por el congelamiento ha provocado el colapso de techos, inundando habitaciones con agua y escombros de aislamiento.

Un sistema eléctrico vulnerable

La crisis se agrava debido a la naturaleza del sistema eléctrico tejano, el cual es independiente del resto del país. Esta falta de interconexión impidió importar energía de otros estados, obligando a las autoridades a realizar cortes programados que dejaron a miles de familias desprotegidas ante temperaturas extremas, según informa el portal Aconcagua Radio.

Ante la imposibilidad de mantener el calor en sus hogares, la población ha recurrido a iglesias y comercios, que se han transformado en refugios improvisados. Mientras tanto, las tareas de rescate y reparación de la infraestructura continúan siendo dificultadas por la persistencia de las condiciones climáticas adversas.

