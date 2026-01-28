Estremecedor: dijo que su marido se fue con amigos, pero estaba enterrado en el jardín

Lo que comenzó como una desaparición inquietante terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más perturbadores de Florida. Benny Scott, de 77 años, llevaba semanas sin dar señales de vida cuando la policía decidió inspeccionar su vivienda en Lake Alfred. La verdad estaba enterrada en el patio trasero.

El 12 de abril de 2024, agentes policiales ingresaron a la casa que Benny compartía con su esposa, Barbara Scott, de 67 años, tras reiteradas denuncias de familiares y vecinos que no lograban contactarlo. Al remover la tierra del jardín, los investigadores hallaron el cuerpo del hombre envuelto, atado de pies y manos, y enterrado de forma clandestina.

El hallazgo rompió la tranquilidad de la comunidad y encendió las alarmas de un posible crimen violento. Según informaron autoridades locales —en reportes replicados por Crime and Investigation— el cadáver presentaba una herida de bala en la cabeza, lo que confirmó que no se trataba de una muerte natural.}

Contradicciones que delataron a la acusada

Desde el inicio de la investigación, el relato de Barbara Scott comenzó a mostrar fisuras. En un primer momento, aseguró que la muerte de su esposo había sido accidental. Luego cambió su versión y habló de un supuesto suicidio. De acuerdo con el informe policial, modificó su declaración en reiteradas oportunidades, lo que levantó sospechas entre los investigadores.

Vecinos y conocidos también aportaron datos clave. Algunos aseguraron que Benny Scott llevaba meses sin aparecer en público, mientras que otros afirmaron haber visto a Barbara vendiendo pertenencias de su esposo en una venta de garaje.

Para justificar la ausencia de su marido, la mujer llegó a decir públicamente que Benny “se había ido con amigos y no quería volver a vivir en Florida”. Incluso sostuvo que el matrimonio había terminado poco antes de la desaparición.

Tensiones económicas y un crimen premeditado

Las autoridades analizaron posibles móviles del crimen. La investigación apuntó a conflictos financieros y tensiones familiares como factores determinantes. Aunque el motivo exacto no pudo establecerse con precisión, los detectives concluyeron que la situación económica de la pareja era compleja.

La hija de la acusada, Sonya, declaró que su madre atravesaba un período de alto estrés emocional, ya que cuidaba a varios familiares, entre ellos su madre, su padrastro y el propio Benny Scott.

Sin embargo, la evidencia fue contundente: la forma en que el cuerpo fue enterrado, los signos de violencia y la planificación del ocultamiento llevaron a los investigadores a concluir que se trató de un homicidio premeditado.

El arma, el juicio y la condena

Durante la investigación, la policía localizó el arma homicida, una pistola que, según el informe oficial, Barbara Scott sustrajo del domicilio de su yerno. El arma coincidía con la utilizada en el crimen. Además, se estableció que la pareja había realizado un viaje a Oklahoma poco antes de la desaparición de Benny.

Con todas las pruebas reunidas, la fiscalía presentó el caso ante el tribunal. El jurado consideró la evidencia suficiente y declaró a Barbara Scott culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Un pasado bajo sospecha

El caso despertó aún más interés cuando se conocieron antecedentes inquietantes en la vida de la acusada. Informes policiales señalaron que, décadas atrás, existieron circunstancias sospechosas en la muerte de un exesposo, James Melvin, aunque en ese momento no se presentaron cargos.

Vecinos describieron a Barbara Scott como una persona amable, pero controladora, y algunos testimonios mencionaron episodios de comportamiento volátil en su entorno familiar.

El crimen dejó una profunda huella en Lake Alfred, una comunidad que aún intenta asimilar cómo una historia doméstica aparentemente común escondía años de conflictos, engaños y un final trágico bajo tierra.

